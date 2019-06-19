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В Камень-Каширском Волынской области в День Святого Духа, 17 июня на церковном дворе уничтоженного огнем пожара храма святого пророка Божия Илии, был совершен чин закладки нового храма.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой пресс-службу Волынской епархии УПЦ, богослужение возглавил благочинный Камень-Каширского района протоиерей Стефан Михалюк. Ему сослужили представители духовенства.

Вместе с освященным камнем в основание храма была возложена памятная капсула, в которой хранится надпись о том, что «В этот день во имя Отца и Сына и Святого Духа был основан новый храм в честь и память святого пророка Илии при Предстоятеле Украинской Православной Церкви, Блаженнейшем Онуфрии Митрополите Киевском и всея Украины, при святительстве Преосвященного Нафанаила, епископа Волынского и Луцкого, при служении настоятеля протоиерея Стефана и клирика протоиерея Владислава».

По завершении богослужения протоиерей Стефан обратился к верующим, выразив надежду, что «новый храм станет местом, где не одно поколение жителей Камень-Каширского будет молитвенно прославлять Милосердного Господа».

Древняя Свято-Ильинская церковь сгорела 4 года назад. За это время община была вынуждена несколько раз сменить место совершения богослужений. 

Актив прихода много потрудился для того, чтобы получить от государственных органов все необходимые разрешения и документы для строительства нового храма. 
ForUm

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