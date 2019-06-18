Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 18 июня встретились с представителями Запорожской епархии УПЦ.

Фото: Фейсбук

В ходе встречи обсуждались противоправные действия партии «Демократична сокира» и бездействие полиции, а также фейк в СМИ о покушении на митрополита Луку, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь епархии протоиерей Геннадий Елин, сообщает Центр информации УПЦ.

«Представители миссии выразили беспокойство в связи с появившимися публикациями в СМИ относительно якобы предотвращения покушения на жизнь управляющего Запорожской епархией митрополита Луки», – написал протоиерей Геннадий.

По его словам, участников встречи уведомили также о бездействии сотрудников правоохранительных органов относительно заявления о противоправных действиях представителей партии «Демократична сокира».

«Со дня подачи заявления Запорожской епархии в полицию (3 июня) о криминальном правонарушении по ч.3 ст.161 КК Украины, представителями политической партии "Демократична сокира", какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов до сегодняшнего дня нет», – подчеркнул пресс-секретарь епархии.

Как сообщалось, 3 июня митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) подал в полицию заявление о противозаконных действиях политической партии «Демократическая сокира», которые разжигают межрелигиозную рознь и ненависть в обществе. Поводом к обращению стала публикация, которую партия разместила 24 мая на своей странице в Facebook. В данной публикации члены партии назвали православных «суками» («общественно употребляемое понятие, приравненное к бранным выражениям почти во всех славянских языках», – уточнил митрополит Лука) и прямо заявили о намерении им вредить.