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Достройка взлетной полосы международного аэропорта «Одесса», которая длится с осени 2017 года, должна быть завершена в срок, поскольку это важный объект инфраструктуры, востребованный и одесситами, и гостями города, и деловыми кругами региона. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время осмотра строительства полосы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Напомним, с осени 2017 – момента старта проекта – общий объем выделенных правительством ассигнований составил 1,3 млрд грн. Сейчас работы в самом разгаре. Всего на проект реконструкции аэропорта выделено около 2,5 млрд грн.

«Это нужное дело. И мы готовы простимулировать процесс. Если нужны дополнительные решения правительства - готовы рассмотреть все возможности», - сказал Гройсман.
ForUm

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