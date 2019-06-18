Сегодня появились новые псевдоцеркви. Они возникли благодаря вмешательству некоторых политиков в жизнь Церкви, которые смеют вторгаться в жизнь Церкви, воспринимают Церковь как политическую организацию.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью порталу «Православная жизнь».

«В силу недостаточности своего личного духовного уровня они (политики, - ред.) не видят в Церкви Христа. Они не понимают, что Главой Церкви является Христос. Они видят церковный трон, а сидящего на этом троне Христа не видят. Личная гордость побуждает их сесть на Церковный трон, и тут начинается трагедия: политик лезет на трон, а трон от него идет. Политики охотятся за церковным имуществом, к которому они, кстати, не имеют никакого отношения, они забирают храмы, злословят верующих, оскорбляют и угнетают их, пытаясь таким образом залезть на Церковный трон, но и здесь их постигла неудача. Но Бог им судья, мы молимся, чтобы Господь просветил их светом Своей истины», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви подчеркнул, что Православную Церковь Украины не признали Поместные Церкви.

«Ни одна из Поместных Церквей не признала ПЦУ, некоторые из Поместных Церквей сделали официальные заявления о непризнании. Церковная история свидетельствует, что ни один раскол не принес пользы, расколы способны приносить только вред. Господь создал Церковь, которая является духовным кораблем, ведет человека через бурное море земной жизни в жизнь вечную. Дьявол, зная, что Церковь является кораблем спасения, с первых дней создания Церкви Христовой воюет против Нее. Но Господь предупредил верующих, сказав, что врата ада Церковь его не одолеют (Мф. 16:18)», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий рассказал, в каких храмах можно молиться.

«Ходите в храм, где ищут Царства Божия и правды его, в этом храме живет Христос, в других же храмах его нет. Ищите Христа, живите с Христом - и будете счастливы и благословенны», - сказал Предстоятель УПЦ.

Он также рассказал, чем для него является Церковь.

«Помню одну книгу нашего светлой памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, которая называлась «Православная Церковь ... в Ней моя жизнь». То же самое могу сказать и я. Церковь - это моя жизнь. Думаю, и каждый истинный христианин мыслит так же», - отметил Митрополит Онуфрий.