В день Святого Духа, 17 июня, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в селе Великие Будища Полтавской области.
Фото: Полтавская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, храму исполнилось 200 лет.
Во время Литургии была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
За усердные труды на благо Украинской Православной Церкви благотворители были награждены архиерейскими грамотами.
В завершение богослужения был совершен крестный ход вокруг храма.
По завершении богослужения владыка Филип подарил храму икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Митрополит также поздравил верующих с 200-летием храма, поблагодарил за совместную молитву и благословил всех.
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