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В праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин освящения нового Свято-Преображенского храма и престола в селе Мужиево Закарпатской области.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, после освящения, митрополит возглавил Божественную литургию в новом храме, в сослужении духовенства Береговского благочиния. 

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончанию богослужения митрополит Феодор поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Максима, поблагодарив его, приходской совет и прихожан храма за служение Церкви Христовой.
ForUm

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