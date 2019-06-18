В праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин освящения нового Свято-Преображенского храма и престола в селе Мужиево Закарпатской области.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, после освящения, митрополит возглавил Божественную литургию в новом храме, в сослужении духовенства Береговского благочиния.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончанию богослужения митрополит Феодор поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Максима, поблагодарив его, приходской совет и прихожан храма за служение Церкви Христовой.