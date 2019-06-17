В день праздника Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в праздничном богослужении в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Божественную литургию в этот день в Успенском соборе Лавры возглавил Патриарх Московский и Кирилл в сослужении архиереев и духовенства Русской Православной Церкви и насельников Лавры в священном сане.

На богослужении были преподнесены просьбы о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

Также была совершена молитва о мире в Украине.

Накануне праздника Пятидесятницы Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.