также в разделеРелигия
В День Святого Духа Предстоятель УПЦ поздравил выпускников Киевских духовных школ с окончанием учебы 5
УПЦ инициировала конкурс «Мы – наследники Запорожских святых» 10
Зоря считает, что действия Филарета можно объяснить возрастными изменениями 9
Александрийский Патриарх для решения «украинского вопроса» призвал оставить личные интересы в стороне и увидеть интерес Церкви 14
Митрополит Антоний объяснил, почему болеют люди, которые неуважительно относятся к Церкви 8
19 июня состоится презентация фильма «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» 6
В Херсонской и Одесской областях верующие УПЦ помогли больным детям и малообеспеченным семьям 7
Епископ УПЦ рассказал, почему Троица – это День рождения Церкви 8
Митрополит Онуфрий напомнил о тайне Троицы, описание которой есть в Библии 12
В Кривом Роге митрополит Ефрем помолился о погибших воинах АТО 7
В Луке-Мелешковской на Винниччине активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ во время богослужения 8
Тысячи верующих УПЦ крестным ходом прошли с Почаевской иконой Богородицы 25
В Киево-Печерской лавре тысячи православных отметили день памяти преподобного Агапита 13
В Церкви рассказали, как священникам говорить о вере с подростками 13
На Тернопольской области активисты ПЦУ захватили храм: Верующие УПЦ отстаивают свои права в суде 16
Филарет (Денисенко) заявил, что при голосовании за главу ПЦУ архиереев могли подкупить 23
В Черкасской области появился новый храм УПЦ 22
На Ровенщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом 120 км за 6 дней 21

В день праздника Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в праздничном богослужении в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Божественную литургию в этот день в Успенском соборе Лавры возглавил Патриарх Московский и Кирилл в сослужении архиереев и духовенства Русской Православной Церкви и насельников Лавры в священном сане.

На богослужении были преподнесены просьбы о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

Также была совершена молитва о мире в Украине.

Накануне праздника Пятидесятницы Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
13
Теги