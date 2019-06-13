Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, которые должны состояться 21 июля.

Так прокомментировал ситуацию в кулуарах «Украинских дней» в Конгрессе США посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах. «Мы надеемся, что речь идет о (периоде. - Ред.) сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика Президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне», - отметил дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров. «У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, у США есть что предложить нам», - подчеркнул Чалый.

Посол положительно оценил возможность встречи президентов. «Впрочем, все эти возможности наработаны годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового Президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрого продвижения всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США», - подчеркнул посол.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией Президента над подготовкой «именно содержательного визита в Соединенные Штаты».

Ранее СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена заявили, встреча Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться после саммита стран «Большой двадцатки» (G20), запланированного на 28−29 июня.

Позже в АП заявили, что Тизенгаузен не является советником Президента Украины Владимира Зеленского, распространенная СМИ со ссылкой на него информация – фейковая.