Борис Тизенгаузен не является советником Президента Украины Владимира Зеленского, распространенная СМИ со ссылкой на него информация – фейковая. Об этом заявили в пресс-службе Администрации президента.

«3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковой», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ со ссылкой на Тизенгаузена заявили, встреча Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться после саммита стран «Большой двадцатки» (G20), запланированного на 28−29 июня.