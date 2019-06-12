Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Министерства юстиции разобраться и предпринять все возможные правовые шаги, чтобы выяснить ситуацию вокруг приостановки лицензии одной из авиакомпаний Украины. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Уважая судебную ветвь власти, хочу сказать, что в некоторых индивидуумов есть четкий конфликт со здравым смыслом и законом. Мы начали создавать новую цифровую таможню – суд остановил это решение. Мы не можем проводить кадровый конкурс. Мы начали процесс привлечения инвестиций в госсобственность – суд остановил нам это. И к чему это привело? К тому, что есть проблемы. Одним росчерком пера! Ни по сути дело не рассмотрели, ничего. А в деле с авиакомпанией есть информация, что истец даже никогда не был их клиентом! - сказал Гройсман. - Я обращаюсь с просьбой и даю поручение Мининфраструктуры – разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании. Прошу Минюст подготовить по всем случаям лично мое письмо на все органы судебной власти - чтобы рассмотреть каждый случай. И письмо на имя Президента», - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что реформа судебной ветви власти – крайне актуальна. И надо помочь честным судьям навести порядок в этой системе. «Нельзя делать так, чтобы один судья останавливал жизнь страны. Это принципиальный вопрос. Я обращаюсь к СМИ – уделяйте этому внимание. Годами дела в судах. И это приводит к тому, что мы не можем реализовать ряд важных экономических программ, сделать государство сильнее, - сказал Гройсман. - Мы будем бороться против произвола. Я всегда стоял и буду стоять на стороне закона. Но на сомнительных решениях мы стоять не будем. Хотел бы, чтобы меня услышали все».

Как сообщал ForUm, Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда.