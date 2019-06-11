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Сторонники Православной Церкви Украины 7 июня избили мужчину в селе Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области за то, что он встал на защиту священника Украинской Православной Церкви и не позволял его выселить из села.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и на «Ровно. Голос Церкви», два раза за неделю активисты ПЦУ села Новая Мощаница приходили в ночное время в дом священника и требовали немедленного выселения.

При этом верующих УПЦ, которые вставали на защиту настоятеля общины УПЦ, активисты унижали, оскорбляли и применяли физическую силу.

Дошло до того, что сторонники ПЦУ избили верующего Михаила Магазенюка, который стал на защиту священника. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

«В 22.30 позвонил отец Игорь рассказал, что была драка. Двоих мужчин, которые защищали батюшку, избили ногами на земле. Драку на телефон снимали учителя. В 23.55 вызвали "скорую". Михаил Магазенюк, которого избили, нуждается в медицинской помощи», - написал на своей странице в Фейсбуке протоиерей Василий Начева.

Также священник написал о том, что активисты ПЦУ покинули двор священника. Они обещали вернуться снова и «будут лишать сна семью, пока она не уедет из села».

«Активисты ПЦУ воспользовались сумерками, и пришли снова к дому священника. Матушка звонит взволнованная, слышаться снова крики и оскорбительные высказывания, понять трудно. Священник Игорь Гнатышин и матушка Наталья просят молитв», - сообщил он.

Полиция на место конфликта приехала уже после инцидента. Пока точно не известно, начато ли уголовное производство. Наряд полиции находится в населенном пункте, свидетелей опросили.
ForUm

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