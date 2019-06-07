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Премьер-министр Владимир Гройсман ведет на выборы в Верховную Раду партию «Украинская стратегия Гройсмана», к нему присоединится часть депутатов «Народного фронта» и министров, сообщает «Украинская правда».

Вместе с Гройсманом на выборы идут министры от НФ Лилия Гриневич, Евгений Нищук, Павел Петренко, министр Александр Саенко, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова, нардеп НФ Андрей Тетерук.

Так же на съезде присутствуют часть депутатов НФ, и советник Арсения Яценюка по международным вопросам Даниил Лубкивский.

Председательствующим на съезде избрали Гройсмана, который и должен возглавить партию.

Гройсман лично озвучил первую 10-ку списка партии:

Лилию Гриневич,

Эмине Джапарову (будет отвечать за реинтеграцию Донбасса),

Александра Саенко,

Евгения Нищука,

Павла Петренко,

Сергея Марченко,

Андрея Тетерука (будет отвечать за безопасность и оборону),

Павла Яблонского (секретарь Винницкого горсовета),

Виктора Еленского (будет отвечать за вопросы религии).

 
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