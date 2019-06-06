Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что его страна заинтересована, чтобы «Украина была успешным государством с народным хозяйством, которое развивается». Об этом глава российской дипломатии заявил в интервью РБК.

«Но власти в Киеве говорят, что будут душить россиян, причем не просто говорят, а принимают законы – об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, которые обеспечивали права русскоязычных и других национальных меньшинств. Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней «судороги» перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил «по полной» навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена»», - сказал Лавров.

Он заявил, что в Украине живут «миллионы наших соотечественников». «Они граждане Украины, но многие из них - граждане России. Их будет больше, учитывая решение, оформленное указом президента », - заявил глава МИД РФ, имея в виду упрощенный механизм предоставления гражданства России жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также, по словам Лаврова, переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» с нуля не будет, для их восстановления нужно оформить предварительные договоренности документально.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда раздаются довольно размытые сигналы. Например, что нужно проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», - сказал Лавров.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».