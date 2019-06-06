также в разделеПолитика
У Зеленского не будут обнародовать дорожную карту по минским переговорам 6
«Не могу»: Зеленский ответил на петицию за его отставку 33
Кучма: Никакой блокады ОРДЛО не существует 152
«Это не троллинг»: Порошенко прокомментировал плагиат в речи Зеленского 46
Порошенко ждет от Зеленского конкретики по Донбассу 17
Рада ввела уголовную ответственность за осквернение могил защитников Украины 19
Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку 138
Принято обновленное «энергетическое» приложение к Соглашению об ассоциации 20
Нардепы отказались увольнять Грицака 63
Рада провалила отставку Полторака 49
Рада не смогла уволить Климкина 42
Новый раскол в «ОппоБлоке»: главы региональных организаций заявляют, что на съезд партии едут самозванцы 80
Луценко: Торговля с ОРДЛО будет финансированием терроризма 16
Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента 33
Зеленский поздравил журналистов: Не давайте спуску никому 38
АП о плагиате в речи Зеленского: диверсия МИД и провокация Порошенко 222
Порошенко о предложении снять блокаду с ОРДЛО: Украина становится на колени? 299
Прогресс по обмену пленными и «режим тишины»: Кучма доволен заседанием ТКГ 211

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что его страна заинтересована, чтобы «Украина была успешным государством с народным хозяйством, которое развивается». Об этом глава российской дипломатии заявил в интервью РБК.

«Но власти в Киеве говорят, что будут душить россиян, причем не просто говорят, а принимают законы – об образовании, об украинском как государственном языке, отменяют законодательные акты, которые обеспечивали права русскоязычных и других национальных меньшинств. Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней «судороги» перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил «по полной» навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена»», - сказал Лавров.

Он заявил, что в Украине живут «миллионы наших соотечественников». «Они граждане Украины, но многие из них - граждане России. Их будет больше, учитывая решение, оформленное указом президента », - заявил глава МИД РФ, имея в виду упрощенный механизм предоставления гражданства России жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также, по словам Лаврова, переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» с нуля не будет, для их восстановления нужно оформить предварительные договоренности документально.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда раздаются довольно размытые сигналы. Например, что нужно проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», - сказал Лавров.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.  В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1110 грн.
73
Теги