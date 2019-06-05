Государственное бюро расследований планирует завершить следствие по делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова за полгода. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

«Я планирую, что это произойдет до шести месяцев», - приводит его слова Радио Свобода.

Он добавил, что подозреваемые не давали показания и отказались сдавать биообразцы и проходить тест на алкогольное опьянение. Кроме того, пока не была найдена винтовка, из которой, вероятно, убили ребенка.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.