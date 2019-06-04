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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал гостям фестиваля в честь Дня защиты детей о важности помощи «Детям Божьим».

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в официальном поздравлении участникам IV Благотворительного фестиваля «Божьи дети», который состоялся сегодня в столичном Октябрьском дворце.

Митрополит Онуфрий рассказал, что означают слова из Евангелия «будьте как дети» (Мф. 18: 3).

«Детство - это период становления, исключительной, искренней радости и любви. В Священном Писании Христос неоднократно призывает нас уподобиться ребенку. Будьте «как дети» (Мф. 18: 3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). Мы, взрослые, призваны Господом стать детьми, чтобы войти в Царство Небесное - детьми для зла и греха. Детям, в отличие от нас, взрослых, не свойственно лукавство, лицемерие, неприязнь, злость, ненависть. Наоборот, им свойственна вера, открытость и искренность», - подчеркнул он.

Блаженнейший отметил важность воспитательного процесса.

«Воспитание детей - это очень сложная и ответственная работа. Святые отцы, рассуждая о важности этого процесса, сравнивали его с работой художника, который с большой тщательностью заботится и украшает свое творение. Именно поэтому Православная Церковь с большим вниманием относилась к детям и их воспитанию и всегда с уважением относилась к тем, кто с любовью помогал ей в этом», - сказал он.

Митрополит Онуфрий рассказал, почему сегодня важно заниматься благотворительностью.

«В течение четырех лет к празднику Международного дня защиты детей, люди доброй воли, объединенные в общественной организации «Божьи дети», устраивают этот замечательный праздник для наших маленьких граждан. Отрадно, что люди, которые обладают любовью к Богу и ближнему, сосредотачивают свое служение в благотворительной помощи всем, кто в этом нуждается, а особенно - детям.

Быть благодетелем сегодня - дело не из легких. Оно требует многих усилий, времени, терпения. Каждый, кто служит ближнему, выполняет одну из важнейших заповедей Божьих (см.: Мф. 22: 37-40). Поэтому пусть Всемилостивый Господь всегда благословляет Вас и Ваши труды!», - сказал Предстоятель меценатам.

Также он призвал детей не забывать Бога и молиться Ему.

«Обращаюсь и к присутствующим в этом зале детям. Дорогие дети! Бог - это наш любящий Отец! Он любит каждого из нас, несмотря ни на что. Ему все мы - Его дети! Любите Бога, не забывайте Его, обращайтесь к Нему в молитвах, просите помощи - и Господь всегда вас услышит и поможет», - сказал Блаженнейший.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в столичный Октябрьский дворц на IV Благотворительный фестиваль «Божьи дети» прибыли более двух тысяч детей со всех уголков Украины - дети-сироты, дети из неполных семей, дети вынужденных переселенцев, а также учащиеся воскресных школ из всех епархий УПЦ.
ForUm

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