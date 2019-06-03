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В эфире телеканала «Интер» вышел тридцать третий выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовными поучениями к зрителям.

Фото: скрин

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель рассказал евангельскую историю об исцелении Спасителем слепорожденного человека (Ин. 9: 1 - 38).

По словам Блаженнейшего, эта священная история напоминает нам, что «человек создан Богом из земли» - «когда у слепого не было глазных яблок, Господь положил на место смесь из земли, и этим показал, что с земли Он снова сделал ему глаза».

Также, добавил Архипастырь, что «иногда бывают такие случаи, когда человек страдает не за свои грехи, не за грехи родственников, а для славы Божией».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратил внимание на слова исцеленного слепорожденного, что «грешников Бог не слушает; кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Ин. 9:31).

Его Блаженство отметил, что мы часто обращаемся к Богу с разными молитвами, но редко они бывают услышаны. Владыка объяснил, что так происходит, потому что мы не уважаем должным образом Бога и не творим волю, и добавил: «Уважать Бога - это значит, что человек в своей жизни должен ставить Бога - всегда и во всем - на первое место».

Предстоятель провел следующую аналогию относительно того, как верующие должны уважать Бога.

«Кто-то делает нам драгоценный подарок - автомобиль, дом или что-то, и мы начинаем оказывать этому человеку знаки особого уважения. Господь является нашим Творцом, Он создал меня и подарил мне меня самого, - сказал он. - Если мы бываем благодарны, выражаем особое уважение к тому человеку, который подарил, допустим, автомобиль, то насколько мы должны быть благодарными Тому, Кто подарил мне меня самого. А душа - дороже всего в мире! Настолько я должен больше уважать Бога за это и ставить Бога на первое место».

По убеждению Блаженнейшего, чтобы наше почитание Бога было совершенным, мы должны творить волю Божию, то есть «всегда действовать по Божьим заповедям, проверять, наши намерения, которые кажутся блестящими и перспективными, согласно с волей Божьей». «Я должен творить волю Божию, даже если она горькая и неприятная мне. Потому что воля Божья, даже когда горька, - ведет к сладкой жизни», - отметил он.

«Поэтому будем учить себя ставить Бога всегда на первое место, вручать себя воле Божией. Если будем так делать, то Бог и нас наполнит той силой, которая даст нам мощную молитву, которую Бог исполнит», - резюмировал Архипастырь.
ForUm

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