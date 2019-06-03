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Системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска, сообщает Укринформ со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Позже стало известно, что со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот был нанесен удар по восточным предместиям сирийского города Кунейтра. В результате обстрела погибли три сирийских солдата, еще семеро пострадали.

Как пишет Al Arabiya, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению Хезболла.
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