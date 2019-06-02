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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

«Вчера (1 июня) я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля», — цитирует высказывания премьера его канцелярия.

Армия обороны Израиля поразила в воскресенье две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот. По информации сирийского агентства SANA, в результате израильских ударов трое сирийских военнослужащих убиты, еще семь ранены.
ForUm

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