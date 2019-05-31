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В день памяти праведного Ионы Одесского, 30 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, ему сослужили представители епископата, а также многочисленного духовенства епархии. 

За богослужением была совершена диаконская хиротония.

По окончанию Божественной литургии был совершен крестный ход.

Накануне, 29 мая, митрополит Агафангел совершил праздничное всенощное бдение. По благословению владыки литию возглавил епископ Сергий.
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