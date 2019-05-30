С 24 по 26 мая в рамках 40-го Пасхального молодежного паломничества духовенство Украинской Православной Церкви совершило восхождение на святую гору Грабарку в Польше, которую еще называют Горой Крестов.

Фото: УПЦ

Как сообщает сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ, крестный ход на гору Грабарку прошел под патронатом Предстоятеля Польской Православной Церкви Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, который возглавил богослужения.

Организаторы этого важнейшего для православных христиан Польши духовного события – Братство православной молодежи в Польше.

В юбилейном крестном ходу шли бок о бок делегаты из Республики Польши, Республики Кипра, Румынии, Сербии, Албании, Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.

УПЦ представляли сотрудник Отдела внешних церковных связей священнослужитель Сергий Шульгач и клирики Волынской епархии иеромонах Илья (Вишневский), священнослужитель Виктор Мартынюк и священнослужитель Павел Чамахуд.

Во время крестного хода молодые люди молились за богослужениями, участвовали в освящении воды на колодце у подножия Грабарки и в традиционном установлении и освящения памятного креста на вершине святой горы, а в честь юбилейного восхождения посадили вишневый сад из 40 деревьев.

Для юных христиан провели неформальную встречу с духовенством и мастер-классы по изготовлению четок, выпечке просфор и церковному пению, а также организовали матчи по футболу и волейболу. Иностранные гости смогли посетить специальную экскурсию по православным монастырям и храмам Польши.