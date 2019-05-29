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Экс-глава УПЦ КП Филарет попытался отобрать Покровский храм у ректора Киевской богословской академии Александра Трофимлюка. 

Фото: УНИАН

Накануне «почетный патриарх» запретил священника в служении. Так Филарет решил наказать церковнослужителя за нарушение присяги ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, пишет tvi.ua.

Указ Филарет выдал на бланке той же УПЦ КП и подписался «Патриарх Киевский и всей Руси-Украины». 

Источники издания «Религиозная правда» говорят: в «запрет» клирика отправили после того, как он обратился к митрополиту Епифанию с просьбой выйти из Киевской епархии, которую оставили Филарету после создания автокефальной Церкви, и перейти под непосредственное руководство предстоятеля ПЦУ.

На следующий день после указа, 29 мая, Филарет отправил в храм, где служит Александр Трофимлюк, нового священника. Правда, община единогласно поддержала нынешнего настоятеля. Об этом на своей Facebook-странице рассказал епископ Шепетовский Адриан (Кулик).

«Хорошее начало бегства киевских приходов от Филарета», - добавил архиерей ПЦУ.

Кроме того, сам Филарет наведался в Феодосийский монастырь Киева. Там он приказал наместнику выгнать из монастыря бывшего спикера УПЦ КП архиепископа Евстратия и его священника Сергия с семьей, сообщает издание. 
«Жена Сергия беременна на последнем месяце, ждет второго ребенка. Выселиться должны к этой субботе», — написал епископ Адриан.
ForUm

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