Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в годовщину Архиерейского Собора в Харькове рассказал о схожести сегодняшних реалий и ситуации 27-летней давности.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Прошло 27 лет с момента проведения Архиерейского Собора в Харькове, и мы все больше убеждаемся в том, как были правы архиереи нашей Церкви, когда они сделали свой выбор: Господь им на сердце положил единственно правильное решение.

Ситуация с тех пор не особо изменилась, да и игроки. Раскольник Филарет Денисенко тот же, и поведение его то же, даже по отношению к своим собратьям. Ложь, предательство и личная выгода – его разменная монета», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал о духовных законах.

«Для православных христиан этот Собор – еще одно напоминание о том, что при сильнейшем давлении властей, в невероятно сложных условиях Церковь тогда выстояла, православные остались верными своей Церкви, несмотря ни на какие запугивания, шантаж и угрозы, потому что Бог с нами, Он всегда на стороне Истины.

Нечто подобное происходит и сегодня. Раскольники продолжают коварно действовать, пытаясь заполучить себе очередные бонусы и оставить при себе все привилегии: власть, деньги, титул. И идут ради этого на все: предают и сдают своих, обманывают, манипулируют фактами и подтасовывают их.

В этой игре участвует небольшая группка заинтересованных лиц, которые медленно, но уверенно пожирают друг друга. Иного и не может быть с предателями и раскольниками. Ушедших в раскол и нераскаявшихся в этом неминуемо ждет страшный конец. Это духовные законы. Поднявший руку против Бога не будет помилован Им. История Иуды – яркое подтверждение», - отметил он.

Управделами УПЦ отметил, что «Слава Богу, большинство верующих и сегодня, как и 27 лет тому назад, остались верными канонической Украинской Православной Церкви, они не поддались на грубую и циничную пропаганду СМИ, фальшивые вывески, не променяли спасительную Колыбель на пустышку.

Господь этого не забудет! Всем верным Его чадам воздадутся сторицей добро и щедрые милости Божии, а всех неверных ждет мучительное разочарование и неминуемое опустошение. Они себя наказали сами».

*Харьковский Архиерейский собор — собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ), состоялся 27—28 мая 1992 года в Харькове на территории Покровского монастыря под руководством митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака). Решением Собора бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) был низложен, с запрещением в священнослужении, и новым митрополитом избран Владимир (Сабодан). После Харьковского собора отстранённый от власти в УПЦ Филарет при поддержке государственных властей создал Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата, что фактически привело к расколу.