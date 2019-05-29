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«Монах» Илья из села Стерче Глыбокского района Черновицкой области – аферист. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию.

«Парень Илья выдает себя за монаха-архимандрита, который снимает порчу, сглаз и «удовлетворяет» любые религиозные потребности верующих. Также ходит по селам и предлагает свои услуги», – сказано в сообщении от 29 мая.

В своем доме «монах» переделал хлев под молитвенное помещение, где все украсил иконами и принимает людей. Образ великомученика Пантелеимона аферист обвесил крестиками и цепочками, выдавая его за «чудотворный». Таким образом Илья привлекает доверие людей.

«Он не является монахом и никакие религиозные обряды как священнослужитель совершать не может. Будьте осмотрительны», – отмечается в сообщении.
ForUm

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