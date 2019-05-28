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Акцию «За жизнь нерождённых детей» проведут 1 июня в Херсоне. 

Фото: УПЦ

Организаторы — отдел по делам семьи Херсонской епархии Украинской Православной Церкви и центр защиты материнства и детства «Жизнь», сообщает «Фома в Украине».

Волонтёры установят в центре города агитпалатки, у которых с 10.00 до 15.00 прохожим будут раздаваться тематические листовки (о вреде абортов, о важности и красоте полноценной семьи). Также планируется размещение информационных щитов с социальной рекламой.
 
Стать волонтёром — помочь с печатью листовок и/или с их раздачей — может каждый.
 
Палатки разместятся у ТРЦ «Фабрика», на улицах Суворова и 200 лет Херсона. Организаторы акции предлагают желающим инициировать установку палатки и в своём районе — они подскажут, как это можно сделать.
 
Аналогичная акция — «Зажги свечу» — проходит каждое первое воскресенье месяца и состоится 2 июня у Свято-Успенского кафедрального собора в Одессе. Её проводят волонтёры просветительского медико-психологического центра «Жизнь», существующего более 13 лет. Помимо листовок, волонтёры предлагают прохожим поставить свечу, помолившись о спасении младенцев от убийства через аборт и о прощении родителей, совершивших этот грех. Также одесситы могут оставить записки о здравии, имена из которых будут помянуты во время молебна о даровании и благополучном рождении детей (богослужение проходит в каждую первую субботу месяца в Успенском соборе).
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