На Ровенщине пройдет крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии УПЦ, крестный ход начнется 23 июня от Свято-Георгиевского подворья Ровно и пройдет до скита святой праведной Анны в селе Онишковцы.

За шесть дней крестного хода паломники пройдут расстояние в 120 км.

Ежедневно во время крестного хода будут совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».