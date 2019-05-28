На Ровенщине пройдет крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии УПЦ, крестный ход начнется 23 июня от Свято-Георгиевского подворья Ровно и пройдет до скита святой праведной Анны в селе Онишковцы.
За шесть дней крестного хода паломники пройдут расстояние в 120 км.
Ежедневно во время крестного хода будут совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».
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