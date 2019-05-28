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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Да, общался», - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они общались «о делах». «О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили», - добавил Аваков.

В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским «конечно, будем контактировать».

 
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