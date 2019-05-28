Наше время ознаменовано фактически полным нивелированием института семьи.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления на эту тему епископа Виктора (Кобацы) опубликованы на сайте «Корреспондент».

В воскресенье Церковь вспоминала евангельский эпизод о встрече женщины-самарянки со Христом.

По словам епископа Виктора, разговор, произошедший между Господом и женщиной, «раскрывает фундаментальные основы не только христианского вероучения, но и христианского образа жизни».

«Особенно актуальной в наше время является тема правильного понимания отношений между мужчиной и женщиной, в частности — тема современной семьи», — считает архиерей.

Он напомнил евангельскую историю о самарянке.

«Когда Господь попросил самарянку привести своего мужа, та ответила, что у неё нет мужа. "Ты правильно говоришь, — отметил Спаситель, — потому что тот, с кем ты живёшь, не муж тебе" (Ин. 4:17). ... Со слов Спасителя становится ясно, что совместное проживание без государственной регистрации не можно считать браком», — продолжил епископ.

«К сожалению, наше время ознаменовано фактически полным нивелированием института семьи», — отметил владыка.

Так, согласно статистическим данным, опубликованным в 2000 году, приблизительно 70 % украинских семей распались. Сейчас, в 2019 году, ситуация несколько улучшилась, так как количество разводов уменьшилось почти на 20 %.

«Однако это только иллюзия. На самом деле разводов стало меньше не потому, что семейные отношения стали более стабильными, а потому, что уменьшилось количество процедур регистрации брака... Молодые украинцы не хотят создавать полноценные семьи, а чаще всего живут в т.н. "гражданском браке", который Церковь рассматривает как нарушение Божьей заповеди», - сказал епископ.

Он подчеркнул, что семейная жизнь не всегда слаживается.

«Конечно, в силу разных причин, семейная жизнь может и не сложиться. Но это не значит, что можно жить так, как хочется. Христианин должен или создать новую семью, или же созреть к принятию ответственного решения о служении Богу в монашеском чине», — написал владыка Виктор.

«Однако, к сожалению, сегодня всё реже молодые люди прислушиваются к голосу Церкви, они не живут в соответствии с законом Божьим, а руководствуются своим видением той или иной проблемы. На Священное Писание и заповеди, которые дал Господь, смотрят как на что-то устаревшее и неактуальное, утратившее своё значение для нашего времени», — продолжил он.

По словам епископа, такое отношение к фундаментальным истинам, сформировавшим нашу цивилизацию, рано или поздно приводит не только к индивидуальным проблемам и утрате ценностных ориентиров, но и к полному разрушению культуры и исчезновению целых народов, чему примеров история знает более, чем достаточно.

«Поэтому, когда мы говорим о необходимости придерживаться заповедей Божьих, то имеем в виду основные принципы, которые помогают нам не только выжить в суровом и изменчивом современном мире, но и остаться при этом людьми», — подытожил епископ Виктор.