Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, который заблокировал выделение 1 млрд долларов на строительство отдельных участков стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, решение, вынесенное судьей, назначенным бывшим президентом Обамой, противоречит безопасности границ страны.

«Оно направлено в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми», - отметил Трамп.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!