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Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, который заблокировал выделение 1 млрд долларов на строительство отдельных участков стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, решение, вынесенное судьей, назначенным бывшим президентом Обамой, противоречит безопасности границ страны.

«Оно направлено в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми», - отметил Трамп.

Напомним, 25 мая Окружной суд заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о двух участках стены - 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне.
ForUm

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