В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также и стартует процесс временного изменения места голосования. Поэтому каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно», – написала она.

По словам Слипачук, для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

«Как вы знаете, по смешанной системе во время голосования вы получите два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. Поэтому, если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», – подчеркнула она.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.