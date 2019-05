Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к представителю РФ Василию Небензе относительно созыва Совбеза по языковому закону.

«Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое», – написал он в Twitter.

We don’t need any signals. Just leave us alone! https://t.co/ezWr1R2G7M