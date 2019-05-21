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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к представителю РФ Василию Небензе относительно созыва Совбеза по языковому закону.

«Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое», – написал он в Twitter.

 


 

 

Так Ельченко отреагировал на комментарий российской журналистки, которая процитировала постпреда РФ при ООН: «Россия хотела послать сигнал – для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы».

Напомним, члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
ForUm

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