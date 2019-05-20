также в разделеРелигия
Хор Нежинской епархии УПЦ стал лауреатом Международного фестиваля церковной музыки в Польше 5
Верующие УПЦ под стенами Черновицкой ОГА: Мы будем молиться здесь до тех пор, пока власти нас не услышат 7
Митрополит Онуфрий заверил, что УПЦ поддержит нового президента «во всех добрых намерениях» 24
Верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ пройдут крестным ходом, призывая власти не нарушать их права 14
В Черновцах верующие УПЦ просят местную ОГА не способствовать захватам храмов 11
В Житомире и на Волыни освятили новые храмы УПЦ 8
В Эстонии митрополит Антоний принял участие в торжествах 7
РПЦ призывает новые власти Украины отказаться от дискриминации русского языка 12
На Закарпатье активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ 24
Митрополит Онуфрий принял участие в инаугурации избранного президента Украины 27
Возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах 49
В Почаевской лавре более 350 участников выступило на фестивале Пасхальных песнопений 17
Сербская Православная Церковь заявила о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» 37
В Крымской епархии УПЦ помолились о жертвах депортации народов Крыма 6
В Почаеве тысячи православных отметили день памяти преподобного Иова 13
В Иерусалиме в Храме Гроба Господня Митрополит Онуфрий молился об Украине 18
Митрополит Онуфрий: Будем благодарны тем, кто делает нам добро, и помогают тем, кто нуждается 14
Полиция возбудила уголовное дело против главы Ровенской ОГА за махинации в пользу ПЦУ 36

В мае 2019 на запрос Специального докладчика ООН из положения правозащитников для подготовки ежегодного доклада «Безнаказанность за нарушения прав человека и злоупотребления по отношению к правозащитникам» была передана информация об открытии уголовного производства в отношении правозащитника - руководителя отдела Ровенской епархии УПЦ по вопросам урегулирования межконфессиональных противостояний протоиерея Виктора земляного. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор для информационно-просветительского отдела УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

Владыка рассказал, что в соответствии с международными правовыми стандартами, каждый человек, который защищает права верующих на постоянной основе, является правозащитником. Протоиерей Виктор Земляной уже несколько лет осуществляет правозащитную работу по защите прав верующих УПЦ на территории Ровенской епархии.

Дело протоиерея Виктора Земляного уже заинтересовала ряд международных правозащитных организаций, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В частности, начиная с 2015 года при содействии протоиерея Виктора Земляного в структуры  ООН, а именно - Специальному докладчику по вопросам религии и убеждений и в Совет по правам человека, было направлено более 15 жалоб от религиозных общин и верующих Ровенской епархии. Итак, правозащитная деятельность протоиерея Виктора Земляного осуществляется в пределах структуры ООН, усиливает его статус как лица, которое информирует ООН о нарушении прав верующих УПЦ», - отметил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

Епископ Виктор отметил, что в мае текущего года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека распространило среди правозащитных организаций запрос о предоставлении информации относительно «актов запугивания и репрессий за сотрудничество с ООН в сфере прав человека» для подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря ООН «Сотрудничество с ООН его представителями и механизмами в области прав человека».

«Учитывая то, что характер обвинений, выдвинутых против протоиерея Виктора Земляного, свидетельствует, что его преследуют за защиту прав человека и за сообщение о нарушении прав верующих в структуры ООН, информация об этом деле будет рассматриваться в соответствии с международными процедурами защиты правозащитников», - подчеркнул иерарх УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги