В мае 2019 на запрос Специального докладчика ООН из положения правозащитников для подготовки ежегодного доклада «Безнаказанность за нарушения прав человека и злоупотребления по отношению к правозащитникам» была передана информация об открытии уголовного производства в отношении правозащитника - руководителя отдела Ровенской епархии УПЦ по вопросам урегулирования межконфессиональных противостояний протоиерея Виктора земляного.

Фото: УПЦ

Об этом сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор для информационно-просветительского отдела УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

Владыка рассказал, что в соответствии с международными правовыми стандартами, каждый человек, который защищает права верующих на постоянной основе, является правозащитником. Протоиерей Виктор Земляной уже несколько лет осуществляет правозащитную работу по защите прав верующих УПЦ на территории Ровенской епархии.

Дело протоиерея Виктора Земляного уже заинтересовала ряд международных правозащитных организаций, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В частности, начиная с 2015 года при содействии протоиерея Виктора Земляного в структуры ООН, а именно - Специальному докладчику по вопросам религии и убеждений и в Совет по правам человека, было направлено более 15 жалоб от религиозных общин и верующих Ровенской епархии. Итак, правозащитная деятельность протоиерея Виктора Земляного осуществляется в пределах структуры ООН, усиливает его статус как лица, которое информирует ООН о нарушении прав верующих УПЦ», - отметил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

Епископ Виктор отметил, что в мае текущего года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека распространило среди правозащитных организаций запрос о предоставлении информации относительно «актов запугивания и репрессий за сотрудничество с ООН в сфере прав человека» для подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря ООН «Сотрудничество с ООН его представителями и механизмами в области прав человека».

«Учитывая то, что характер обвинений, выдвинутых против протоиерея Виктора Земляного, свидетельствует, что его преследуют за защиту прав человека и за сообщение о нарушении прав верующих в структуры ООН, информация об этом деле будет рассматриваться в соответствии с международными процедурами защиты правозащитников», - подчеркнул иерарх УПЦ.