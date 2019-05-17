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Константинопольский Патриарх Варфоломей 22 мая прибудет в Афины по приглашению архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима. Глава Элладской Церкви примет Константинопольского Патриарха в своей резиденции, де они проведут встречу за закрытыми дверями.

Фото: Ромфея

Как сообщает «Romfea», основное внимание на встрече будет уделено отношению Элладской Церкви к проблеме признания ПЦУ и другим вопросам, касающимся двух Церквей.

В своем письме Патриарх Варфоломей описывает визит как возможность «братских перемен, возрождения наших отношений и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес для общего блага».

Также греческие СМИ проинформировали, что Предстоятель Кипрской Церкви и планирует посетить Патриарха Кирилла предложить ему свой план решения «украинской церковной проблемы».
ForUm

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