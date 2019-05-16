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Кроме общих церковных дел, на ближайшем синоде ПЦУ обсудят конфликт между главой  Церкви Епифанием и почетным Патриархом Филаретом. Однако изменения устава рассматривать не будут.

Священный синод ПЦУ состоится 24 мая и на нем рассмотрят «определенные решения, которые касаются единства», сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "ВВС News Украина".

«Ибо я как Предстоятель, и Священный Синод призван все делать ради того, чтобы в Церкви царило единство и мир. Мы не будем ничего делать того, что разрушает наше единство", – сказал Епифаний.

Глава ПЦУ добавил, что на Синоде не планируют рассматривать изменения в устав или отправку Филарета на покой, о чем заявлял он сам.

«Наоборот, я как предстоятель защищал Патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой – это откровенная неправда», – пояснил он.

При этом Епифаний отметил, что согласно нормам нового устава, архиерей избирается на кафедру на всю жизнь. Однако глава ПЦУ пояснил, «если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия» – это будет рассматриваться и Священным Синодом, и церковным судом.

«После будут приниматься соответствующие решения по уставу», – сказал глава ПЦУ.
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