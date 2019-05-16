Представители Черновицко-Буковинской епархии УПЦ приняли участие в очередном заседании Совета Церквей и религиозных организаций при Черновицкой ОГА.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, заседание состоялось 13 мая.

Участники заседания обсудили вопрос эскалации религиозных конфликтов на приходах Украинской Православной Церкви в результате перерегистрации их уставов под юрисдикцию ПЦУ.

От ПЦУ должны были прийти три архиереи Черновицкой области: архиепископ Черновицкий и Хотинский Герман, архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий (Хаврук) и митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (Ковальчук) или их представители. Пришел только архиепископ Герман.

На первых минутах обсуждения вышеупомянутых религиозных конфликтов архиепископ Герман демонстративно ушел из зала, указывая на то, что не желает способствовать решению межрелигиозной вражды на Буковине.

Секретарь Совета Церквей и религиозных организаций при Черновицкой ОГА И. Чернушка пригласил на заседание исполняющего обязанности главы Черновицкой ОГА М. Павлюка. Но он не нашел времени прийти на заседание и способствовать решению религиозного конфликта в Черновицкой области.

Все члены Совета Церквей и религиозных организаций выразили свою обеспокоенность по поводу усиления религиозных конфликтов в области и обратили внимание на то, что решение конфликтов возможно только благодаря конструктивному диалогу.