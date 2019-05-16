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Вселенский Патриарх в случае пересмотра решения Объединительного Собора и восстановления Киевского Патриархата с Филаретом во главе может приостановить действие Томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ до момента преодоления канонического кризиса. 

Фото: УНИАН

Об этом говорится в официальном заявлении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского ПЦУ Александра (Драбинко), размещенном на его странице в Facebook, сообщает «Страна».

Он отметил, что титул «почетного Патриарха Киевского и всей Украины», который регулярно употребляется применительно к митрополиту Филарету в Православной Церкви Украины, не утвержден никаким соборным решением ПЦУ. Согласно решению Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года, Филарет был принят в общение именно как «бывший Киевский митрополит» (а не как патриарх).

«Сегодня, когда Томос получен, митрополит Филарет стремится пересмотреть решение Объединительного Собора, восстановить Киевский Патриархат и снова возглавить Церковь. Однако результатом таких действий может стать, если не отзыв Томоса, то приостановление его действия до момента преодоления канонического кризиса в Православной Церкви Украины», - заявил Драбинко.

По его словам, существенную угрозу для будущего ПЦУ составляют и попытки митрополита Филарета пересмотреть канонические нормы функционирования ПЦУ, зафиксированные в Томосе. А именно - сохранить за Православной Церковью Украины юрисдикционную власть над приходами в украинской диаспоре и отказаться от ротационной модели Священного Синода. Согласно положениям Томоса, вопрос диаспоры не могут решаться Киевом без согласования с Матерью-Церковью. 

«Что же касается желания митрополита Филарета расширить институт постоянных членов Синода с трех до 12, то это не что иное, как попытка отказаться от демократической греческой модели церковного управления в пользу российской, где судьбу церкви решает узкий круг иерархов (в советское время эта модель получила печально название "митрополитбюро")», - убежден митрополит Александр.
ForUm

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