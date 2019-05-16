В Одессе правоохранители задержали группу наркоторговцев, наладившую канал контрабанды героина из РФ, сообщает пресс-служба прокуратура Одесской области.

В ходе расследования правоохранительные органы разоблачили группу лиц, которые наладили канал контрабандного поставки героина через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения на территории Харьковской области. «Зелье» следовало с территории РФ.

В дальнейшем почтовыми переводами наркотики доставлялись в Одессу для реализации.

Задержали фигурантов преступления и изъяли около 600 г героина.

Сейчас прокуратура решает вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные мероприятия проведены с участием прокуроров прокуратуры, сотрудников оперативного подразделения Южного регионального управления ГПСУ, следователей и работников оперативных подразделений Управления СБУ в Одесской области, Управление противодействия контрабанде Одесской таможни ГФС.