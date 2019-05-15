В Киеве 15 мая открылся форум активных священников и мирян «Приход как община: вызовы и призвание», организованный Отделом внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.
Фото: Центр информации УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, на форум прибыли более 180 участников со всех регионов Украины.
В ходе форума священники и миряне из разных областей Украины делятся опытом в организации сильных и деятельных православных приходов.
На форум приглашены спикеры из разных регионов Украины и зарубежья.
Как сообщают организаторы, целью форума является создание площадки для объединения, знакомство с опытом успешных общин, а также поиск новых идей, способов формирования и развития общин.
Среди тем панельных дикуссий, которые обсуждались на форуме – «Опыт формирования и развития приходов в Украине и за рубежом», «Роль матушки в жизни прихода», «Взгляд и опыт верующих бизнесменов в объединении людей», и другие.
Завтра в Трапезном храме Киево-Печерской лавры участники форума примут участие в Божественной Литургии в день памяти преподобного Феодосия Печерского. Во второй половине дня будут подведены итоги мероприятия.
По результатам форума будут опубликованы текстовые, видео и фото материалы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время