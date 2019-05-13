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«Почетный патриарх» Православной Церкви Украины, бывший глава УПЦ КП Филарет допускает раскол в ПЦУ. Об этом он заявил в интервью ТСН 12 мая.

Фото: AFP

В частности, Филарет отметил, что с момента создания ПЦУ митрополит Епифаний общался с ним не более пяти раз, сообщает dw.com.

«Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять Церковью. Поэтому общения нет. Так что нет общения - а оно должно быть - Церковь разделилась, поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую Церковь», - заявил он.

При этом он снова заверил, что Украинская Православная Церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

«Его (Киевский патриархат - Ред.) не нужно возвращать. Он существует...», - отметил он.

Филарет отметил, что допускает разделение ПЦУ.

«Допускаю. Но мы создадим единую Церковь», - сказал он. Также Филарет заявил, что он, как и предстоятель ПЦУ, может созвать церковный собор.

Ранее Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует, поскольку ликвидировать его может тот, кто его создал. Он также пригласил епископов ПЦУ на так называемую братскую беседу 14 мая - по информации СМИ, якобы для обсуждения перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет хотел возглавить.
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