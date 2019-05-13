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По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, под эгидой Епархиального отдела по взаимодействию со слабослышащими людьми и другими физическими ограничениями на Закарпатье состоялась встреча, которая объединила паломников с нарушениями слуха из Киева, Днепра, Молдовы.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По информации епархии, связь между мукачевским сообществом слабослышащих и киевским обществом существует на протяжении нескольких лет. Трехдневная встреча, которая состоялась в Мукачевской православной епархии имела насыщенную программу, которая включала в себя паломничество по святыням края, встреча с управляющим епархией митрополитом Феодором и совместное участие в богослужении.

Группу глухих возглавила переводчик жестового языка, журналист церковного телеканала «Глас» Екатерина Дятлова, помогали с переводом выпускники духовных школ Киева и Полтавы.
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