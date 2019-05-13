Святые жены-мироносицы являются образцом того, как женщина должна нести свое земное служение: быть верной Богу и любить свою семью.

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Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей воскресной проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель УПЦ отметил, что святые жены-мироносицы показали нам, как можно быть верными Богу и служить Ему, живя в миру.

«Есть много угодников Божьих пустынников, которые всю жизнь в одиночестве служили Богу. А мы живем в миру и думаем, что не можем служить Богу, потому что у нас другая обстановка. Святые жены-мироносицы показали нам, что живя обычной жизнью, можно быть верным Богу», — сказал Архипастырь.

Как отметил Блаженнейший владыка, верность Богу доказывается «не декларациями, не выпячиванием себя, а в смиренном исполнении Божественных заповедей».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал каждому быть верным в своей жизни Богу так, как были верными Спасителю святые жены-мироносицы: «Чтобы на нашей жизни, на наших делах, в наших поступках покоилось благословение Божие».

«Господь воскрес из мертвых и подарил человеку великую силу благодати Святого Духа, которая помогает нам преодолевать все сложности жизни, нам только нужно быть достойными принять эту благодать. А способен принять благодать Святого Духа человек тогда, когда в смирении, в простоте выполняет Божественные заповеди. …Благодать Божия утешает человека в самых больших испытаниях здесь, на земле, и вводит в вечную жизнь на Небесах», — подытожил владыка.