По благословению Патриарха Кирилла пребывание в Москве чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение» из Киева продлено до 8 июня.

Фото: vvedenskiy.com.ua

С 12 по 25 мая икона находится в Донском монастыре. С 25 мая по 1 июня она будет пребывать в храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, а с 1 по 8 июня – в храме Всемилостивого Спаса в Митине, сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

8 апреля чудотворный образ был доставлен из Введенского монастыря Киева в храм священномученика Ермогена в Гольянове по благословению Патриарха Кирилла и Митрополита Онуфрия.

Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В 1992 году он был передан в главный храм Введенского монастыря схимонахиней Феодорой, хранившей его у себя 55 лет.

В 1995 году Священный Синод Украинской Православной Церкви ввиду многочисленных чудес и исцелений, проистекающих от образа, постановил считать Киевскую икону Божией Матери «Призри на смирение» чудотворной.

Чудотворному образу молятся об исцелении в болезнях и о примирении враждующих.