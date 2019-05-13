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В Преображенском соборе Почаевской Лавры 12 мая представители епископата и священства Украинской Православной Церкви совершили праздничную Божественную литургию. Православные отметили день памяти преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

Фото: УПЦ

Завершились праздничные торжества традиционным многолюдным крестным ходом с мощами преподобного Амфилохия Почаевского, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Почаевской Лавры.

Торжества в Почаевской Лавре начались еще 10 мая. После окончания вечернего богослужения состоялся большой крестный ход вокруг святой обители с мощами преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

11 мая в Преображенском соборе состоялось воскресное всенощное бдение.

Во время всенощной был отслужен акафист преподобному Амфилохию, после чего тысячи верующих смогли поклониться святым мощам, и были помазаны святым елеем.

12 мая, в день праздника, в обители были отслужены две Божественные литургии. Во время поздней праздничной Литургии митрополит Хустский и Виноградовский Марк обратился со словом проповеди к многотысячным верующим, которые в этот день собрались в Почаевской Лавре.

Праздничные торжества закончились крестным ходом, во время которого мощи преподобного Амфилохия были отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.
ForUm

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