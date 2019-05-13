Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) не исключает возможности в будущем объединения ПЦУ и Украинской Греко-Католической Церкви.

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Об этом Епифаний сказал в интервью на канале «Эспрессо», сообщает «Корреспондент».

«На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. в будущем все православные должны объединиться в единой Церкви», - отметил Епифаний.

Ранее появилась информация о конфликте между «почетным патриархом» ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием. Причина в том, что Филарет выступает за восстановление ликвидированной УПЦ КП и своего влияния на Церковь, тогда как окружение митрополита Епифания склонно поддерживать «греческий строй» ПЦУ, предложенный Фанаром.

Возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости, заявил Епифаний.

Православная Церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В рамках создания новой Церкви УПЦ КП и УАПЦ были официально распущены.