Когда у человека болит зуб, он не оглядывается на обстоятельства, а берет кредитную карту и направляется в ближайшую клинику «Люми-Дент». Потому что уверен: каким бы острым ни было воспаление (или сложным удаление), средств на лечение одного зуба у него хватит.

Другое дело – планирование целого курса терапии: установки протезов, лечения нескольких запущенных зубов, имплантация. В этом случае пациент тщательно изучает вопрос ценообразования в клиниках столицы, и для него особенно важно получить точный прогноз по стоимости будущего лечения.

Конечно, откладывать серьезное вмешательство, будь то пломбирование, установка виниров или брекетов, протезирование или имплантация, не самое лучшее решение. В такой ситуации выгоднее не ждать, собирая информацию, а сразу записаться на прием в стоматологию «Люми-Дент» в Киеве по двум причинам

Стоимость первичного осмотра под и консультации для всех пациентов во всех отделениях бесплатна.

По итогам диагностики врач сразу просчитает для клиента несколько сценариев лечения и выдаст точную сумму, которая ему потребуется, с учетом предпочтительного варианта.

Как стоматология должна оправдывать цены на свои услуги: три уровня гарантий

При этом клиент стоматологического кабинета получит сразу три гарантии качества лечения

Первая касается правильной диагностики: «Люми-Дент» – стоматология в Киеве , представленная 15 врачебными кабинетами, в данном примере выбрана не случайно. Это уникальный участник рынка стоматологических услуг, который работает с новейшими технологиями. В распоряжении терапевтов 12 микроскопов последнего поколения: столь дорогостоящего оборудования больше нет ни у кого на Украине, с ним ошибиться при постановке диагноза невозможно.

, представленная 15 врачебными кабинетами, в данном примере выбрана не случайно. Это уникальный участник рынка стоматологических услуг, который работает с новейшими технологиями. В распоряжении терапевтов 12 микроскопов последнего поколения: столь дорогостоящего оборудования больше нет ни у кого на Украине, с ним ошибиться при постановке диагноза невозможно. Вторая гарантия – минимальные цены стоматологии любого уровня сложности: благодаря высокой занятости, квалификации персонала, грамотной организации рабочих процессов и отличному техническому оснащению сети «Люми-Дент» смогла отойти от распространенной «столичной» практики искусственного завышения расценок для сохранения статуса.

любого уровня сложности: благодаря высокой занятости, квалификации персонала, грамотной организации рабочих процессов и отличному техническому оснащению сети «Люми-Дент» смогла отойти от распространенной «столичной» практики искусственного завышения расценок для сохранения статуса. Третий уровень гарантии – цена лечения зубов, обоснованная его качеством, это единственный участник киевского рынка, который в качестве гарантийных обязательств предоставляет возможность двукратного посещения стоматолога в целях профилактического осмотра совершенно бесплатно.

Для сравнения: цены на самые востребованные стоматологические услуги в украинской столице

По состоянию на апрель 2019 года, средняя стоимость в киевских стоматологических клиниках на самые популярные услуги составляла:

консультация терапевта – 100–120 гривен в зависимости от возраста пациента (детский, взрослый врач);

гривен в зависимости от возраста пациента (детский, взрослый врач); снятие зубного налета при помощи современных инструментов и средств в столичных стоматологических кабинетах стоит – 380–440 гривен;

гривен; установка фотополимерной пломбы (твердеет под действием направленного света) – 1010 гривен;

гривен; простое удаление зуба под анестезией обойдется жителям Киева в среднем в 600 грн;

лечение во сне (традиционно специалисты привыкли называть этот метод наркозом) – 4400 грн.

Стоматология «Люми-Дент» предлагает следующие усредненные цены по тому же списку услуг: консультация – бесплатно всем и всегда, зубной налет чистится за 340 грн., стоимость фотополимерной пломбы начинается с 770 грн. (в среднем 980). Стоимость услуг хирурга (простое удаление) – 440, а анестезия с погружением в медикаментозный сон обойдется в 2640 гривен.

При этом в последнюю услугу не будет отдельно включаться цена работы анестезиолога или контрольной бригады. У клиники есть штатные анестезиологи, услуги которых уже включены в стоимость пакета.