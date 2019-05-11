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Сегодня, 11 мая, в городе Николаевка Славянского района Донецкой области на территории Славянской ТЭС произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения «101» в 5:47. К месту вызова выехали силы и средства 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова №3.

Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводове диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м. и поставляет угольную пыль с пилеприготовчого цеха в котлотурбиный цех. Руководитель тушения пожара дал отбой повышенному номеру вызова №3, на месте происшествия остались силы и средства по номеру - 1 БИС. Участок пылепроводов был оперативно перекрыт и осуществлены необходимые меры для его охлаждения.

Пожар был локализован в 06:48 и ликвидирован в 7:51.

Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции. Причина возникновения пожара устанавливается.

От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
ForUm

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