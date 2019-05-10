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Сотрудники Волынской таможни Государственной фискальной службы напали на журналистов во время расследования контрабанды 1,3 тонны янтаря в Польшу.

Съемочная группа телеканала Аверс прибыла в один из ресторанов в селе Свитязь Шацкого района. Именно там, по их словам, состоялось празднование дня рождения начальника местного пункта пропуска Александра Оникийчука.

На кадрах, которые успел запечатлеть оператор, медийщикам удалось узнать едва ли не весь руководящий состав местной таможни: от главного государственного инспектора до заведующего сектором таможенного оформления.

Сам ресторан, в котором состоялось празднование, принадлежит Александру Марчуку, который по совместительству выполняет функции заместителя одного из отделов Волынской таможни.

Присутствующим на видео был и Михаил Бурдейник, начальник смены, который, по данным издания, пропустил через Яготин партию в 1300 кг янтаря, которую арестовали на польской границе с международным скандалом. Увидев журналистов, владелец заведения в сопровождении другого таможенника вытолкал корреспондентов на улицу, после чего была повреждена видеокамера.

Впоследствии Александр Марчук инициировал «частную беседу» с журналистами в соседнем зале, где заверил, что никакого празднования нет, мол, коллеги собрались за траур. Что именно оплакивали таможенники – не сообщили. После этого двое таможенников напали на двух кореспонденток и оператора телеканала.

На место инцидента пришлось вызвали полицию, которая зафиксировала нанесение телесных повреждений и похищения техники и документов.

Одним из фигурантов нападения, который повредил руку журналистке, отбирая телефон и редакционное удостоверение, издание называет именно Марчука, который несколько минут до того инициировал «переговоры» с представителями СМИ. Более того, другой таможенник, Виктор Лончук, заместитель начальника одного из отделов «Ягодина», угрожал убить одну из журналисток на следующий день.

В пресс-службе Национальной полиции в Волынской области подтвердили, что 8-го мая, ориентировочно в 21:00, поступило сообщение о нанесении неизвестными лицами телесных повреждений журналистам, повреждении имущества и похищении документов. «Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое похищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – сообщили правоохранители.

Национальный союз журналистов Волыни сейчас подготовил совместное заявление, в котором призывает наказать виновных в избиении корреспондентов. Продолжается следствие.
ForUm

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