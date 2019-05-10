Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о победах на духовном фронте и силе молитвы «Да воскреснет Бог».

Фото: митрополит Антоний

Размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Кто настоящий победитель? Христианин. Только христианин может одержать главную победу – победу над своими страхами и страстями. Выше побед нет. Все наши поступки, действия зависят напрямую от этих духовных побед. И для такой победы у верующего есть абсолютно все средства и оружия.

Одно из таких действенных и сильных средств – молитва Честному Кресту «Да воскреснет Бог»», - сказал владыка.

Митрополит Антоний напомнил слова молитвы: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым; да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением…».

Он рассказал, что эта молитва – сильное оружие в борьбе со злом.

«Этими словами мы свидетельствуем, выражаем веру, что крестное знамение – сильнейшее оружие в борьбе со всяким злом. Перед крестным знамением не устоят ни бесы, ни демоны, ни всякая нечисть. Мы констатируем это. Все злое рассыпается в прах, тает как свеча, исчезает как мираж посредством силы святого Креста.

Это истина. Это неоспоримый факт, мощное и проверенное средство.

Мы славим Бога, восхищаемся Его силой и любовью, благодарим за защиту и блага. Такое славословие – высший вид молитв (низший – прошение).

Мы, к сожалению, все реже славословим Сотворившего все и все чаще просим Его о чем-то. Молясь, следует забыть обо всем на свете и сосредоточиться только на Нем и Его любви, но каждый из нас по немощи своей и неверию постоянно просит Господа о благополучии для себя и своей семьи, близких. Творец, создавший нас, разве не позаботится обязательно о нашем благополучии?», - спрашивает митрополит.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви напомнил текст еще одной молитвы: «И в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь».

Владыка объяснил, что «крест мы называем Животворящим, так как Господь наш Иисус Христос был распят на Кресте и воскрес, избавив тем самым людей от вечной смерти в аду, и даровал нам вечную жизнь в Царствии Своем.

Господь оживотворил нашу жизнь, наполнил ее вечным дыханием и силою.

Господь нас сделал победителями!».

Также митрополит Антоний рассказал, из чего состоит победа.

«Однако понятие победы содержит в себе обязательные элементы: мужество, терпение, стойкость, крепость. Не тот победитель, кто трусливо бежит от опасности, пытается ее обойти, избежать, а тот, кто старается мужественно преодолеть ее, отважно пройти сквозь нее.

Победитель – всегда обладатель истинной веры. А сила веры проверяется только испытанием на риск», - сказал он.

Владыка процитировал слова известного английского писателя: «Вы никогда не знаете, насколько сильно вы верите во что бы то ни было, пока истинность вашей веры не станет вопросом жизни или смерти. Легко утверждать, что данная веревка достаточно крепкая, если вы собираетесь обвязать ею коробку. Но, предположим, на этой же веревке вам предстоит повиснуть над пропастью…», – пишет К. Льюис».

Митрополит также рассказал, как достигается вера.

«Как можно достичь подобной веры? Достигнуть можно, когда не будет сомнения, что Бог всегда находится перед нашим лицом, если уверуем, что всякое слово в Священном Писании – Божие, когда исполним сказанное нам: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (Пс. 45:11).

Познание Бога лежит в укрощении своих страстей и исполнении евангельских заповедей.

Видя наше смирение, Господь обязательно нам будет открываться: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Молитва «Да воскреснет Бог» является ключом к познанию Бога и обладает чудодейственной силой, которая напрямую зависит от силы нашей веры.

Молитву следует выучить наизусть, с ее помощью можно найти выход и спастись из любой сложной и тупиковой ситуации, ее нужно произносить и перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.

Желаю всем нам одержать главную победу на духовном фронте и стать настоящими победителями!», - подытожил он.