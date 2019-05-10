Полицейские установили причастного к преступлению в Свято-Покровском храме УПЦ города Первомайск Николаевской области.

Фото: Нацполиция

Как сообщает отдел коммуникации нацполиции Николаевской области, в ночь на 7 апреля мужчина разбил окно, проник в подсобку и украл старинные церковные книги. Утром настоятель храма сообщил о краже в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Полицейские установили причастного к преступлению – им оказался 20-летний местный житель.

Мужчина признался, что совершил кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Церковное имущество полицейские изъяли.

Против злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное следствие. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Мера пресечения избирается.