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Православные христиане сегодня молятся «об упокоении воинов, которые положили свою жизнь на алтарь божественной любви, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили».

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня после молитвы о погибших в годы Второй мировой войны в столичном Парке Вечной Славы.

«Сегодня день великой Победы, которую совершил Сын Божий для того, чтобы людей освободить от зла. Мы сегодня молимся об упокоении тех вождей и воинов, которые положили свою жизнь на алтарь божественной любви, которые отдали свою жизнь для того, чтобы сегодня мы с вами жили. Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных!

Тех ветеранов, которые живы, пусть Бог благословит здоровьем и всем, что нужно для земной жизни и спасения в жизни вечной.

Всех поздравляю с днями Святой Пасхи и с Днем Победы! Христос Воскрес!», - сказал Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, сегодня, в день 74-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы.
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