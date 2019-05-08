также в разделеРелигия
Мужчине, который «заминировал» храм УПЦ в Кривом роге, грозит 6 лет тюрьмы 6
СМИ: После выборов в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 24
На Тернопольщине община УПЦ отметила престольный праздник крестным ходом к отобранному храму 26
На Тернопольщине почтили память архиерея, погибшего от рук ОУН 13
Папа Римский назвал Патриархов Православных Церквей «братьями» и «людьми Бога» 8
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал об особых молитвах, которые звучат в Церкви 9 мая 7
В Киеве проведут волонтерско-психологические курсы для православной молодежи 7
В Днепре проведут масштабный пасхальный песенный фестиваль 7
В Запорожье и Харькове священники УПЦ приняли участие в митингах в честь Дня Победы 11
Предстоятель Православной Церкви Молдовы возглавил богослужение в храме УПЦ на Буковине 16
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, чем каждый человек может заплатить Господу 20
Новый номер «Печерского благовестника» посвятили Пасхе 14
В РПЦ сравнили руководство ПЦУ с двуглавой гидрой 31
Православные запорожцы совершат паломнический автопробег 21
Посол США обсудил с Предстоятелем Элладской Православной Церкви «украинский вопрос» 32
Луценко предложил приравнять нападения на религиозные сооружения к терактам 12
Запорожская епархия УПЦ провела молодежный форум 13
Митрополит Онуфрий 9 мая возглавит панихиду в Парке Вечной Славы 21

Представители Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины доставили во время Светлой Седмицы в г. Северодонецк православные святыни для духовной поддержки военнослужащих и медработников военного госпиталя.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого епархии УПЦ, икону Покрова Пресвятой Богородицы с долей омофора, ковчег с мощами 30 святых воинов, а также Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима, первыми встретили духовенство и верующие епархии в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка.

Главной же целью миссии было посещение военного госпиталя для духовной поддержки военнослужащих и медработников.

Как сообщалось, год назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Синодальный отдел по взаимодействию с ВСУ и другими военными формированиями совершил Всеукраинский Крестный ход с иконами и мощами святых целителей военными госпиталями и больницами, в которых находятся на лечении участники АТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги