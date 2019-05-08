Представители Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины доставили во время Светлой Седмицы в г. Северодонецк православные святыни для духовной поддержки военнослужащих и медработников военного госпиталя.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого епархии УПЦ, икону Покрова Пресвятой Богородицы с долей омофора, ковчег с мощами 30 святых воинов, а также Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима, первыми встретили духовенство и верующие епархии в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка.

Главной же целью миссии было посещение военного госпиталя для духовной поддержки военнослужащих и медработников.

Как сообщалось, год назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Синодальный отдел по взаимодействию с ВСУ и другими военными формированиями совершил Всеукраинский Крестный ход с иконами и мощами святых целителей военными госпиталями и больницами, в которых находятся на лечении участники АТО.